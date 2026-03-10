Президент США Дональд Трамп допустил, что американские власти могут осуществить захват иранской нефти, передает BAQ.kz со ссылкой на NBC News.

Американский лидер считает преждевременным обсуждение этого вопроса. Он упомянул Венесуэлу, где в январе США захватили главу страны Николаса Мадуро. С тех пор администрация Трампа предприняла шаги по обеспечению и использованию нефтяных запасов Венесуэлы. В своей речи в прошлом месяце, отмечает издание, Трамп заявил, что США уже получили более 80 миллионов баррелей венесуэльской нефти.

Штаты продолжают военные действия, которые, по словам официальных лиц, направлены на то, чтобы лишить Иран ядерного оружия. Чтобы таким образом оно больше не представляло угрозы для штатов или соседей по Ближнему Востоку, говорится в материале.