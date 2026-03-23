Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на фоне переговоров
Сегодня 2026, 18:02
Сегодня 2026, 18:02Сегодня 2026, 18:02
Фото: Pixabay.com
Решение о временной паузе в ударах по иранской инфраструктуре последовало после заявлений о «продуктивных переговорах» между Вашингтоном и Тегераном, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщается в его публикации на Truth Social
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами и Ираном состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры», направленные на «полное и окончательное урегулирование враждебных действий» на Ближнем Востоке.
March 23, 2026