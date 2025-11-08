Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
Президент подчеркнул, что саммит открыл "новый, прекрасный этап отношений".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было большой честью принять в Белом доме президентов пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, передаёт BAQ.KZ.
Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social. По его словам, прошедший саммит стал значимым шагом в укреплении стратегического партнерства Соединенных Штатов с центральноазиатскими государствами.
Американский лидер отметил, что предыдущие администрации США в течение трёх десятилетий уделяли недостаточное внимание региону, который обладает важным геополитическим положением на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, а также богатыми запасами критически важных минералов, углеводородов и человеческого потенциала.
В честь десятой годовщины платформы C5+1 между странами были заключены коммерческие соглашения на миллиарды долларов. По словам Трампа, эти договоренности создадут десятки тысяч рабочих мест в США — в авиационной, минеральной, сельскохозяйственной, железнодорожной, автомобильной и технологической отраслях.
Президент подчеркнул, что саммит открыл "новый, прекрасный этап отношений" между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
- Казахстан объявил о намерении присоединиться к Соглашениям Авраама