Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было большой честью принять в Белом доме президентов пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social. По его словам, прошедший саммит стал значимым шагом в укреплении стратегического партнерства Соединенных Штатов с центральноазиатскими государствами.

Американский лидер отметил, что предыдущие администрации США в течение трёх десятилетий уделяли недостаточное внимание региону, который обладает важным геополитическим положением на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, а также богатыми запасами критически важных минералов, углеводородов и человеческого потенциала.

В честь десятой годовщины платформы C5+1 между странами были заключены коммерческие соглашения на миллиарды долларов. По словам Трампа, эти договоренности создадут десятки тысяч рабочих мест в США — в авиационной, минеральной, сельскохозяйственной, железнодорожной, автомобильной и технологической отраслях.

Президент подчеркнул, что саммит открыл "новый, прекрасный этап отношений" между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном.