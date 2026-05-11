Дональд Трамп посетит Китай 13 мая
Сегодня 2026, 12:07
Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай 13 мая, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает МИД Китая.
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая", - говорится в заявлении.
