Дональд Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social после разговора с главой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйеном.
Вчера 2026, 23:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:39Вчера 2026, 23:39
131
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может резко повысить пошлины на товары из Европы, если Европейский союз не отменит свои тарифы на американскую продукцию до 4 июля, передает BAQ.kz.
По словам Трампа, ранее было обещано, что ЕС выполнит свою часть договорённостей и снизит или обнулит пошлины. Он отметил, что дал европейской стороне время до 4 июля — даты 250-летия США.
Если соглашение не будет выполнено, пошлины на европейские товары, по его словам, значительно вырастут.