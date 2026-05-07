Дональд Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может резко повысить пошлины на товары из Европы, если Европейский союз не отменит свои тарифы на американскую продукцию до 4 июля, передает BAQ.kz.

По словам Трампа, ранее было обещано, что ЕС выполнит свою часть договорённостей и снизит или обнулит пошлины. Он отметил, что дал европейской стороне время до 4 июля — даты 250-летия США.

Если соглашение не будет выполнено, пошлины на европейские товары, по его словам, значительно вырастут.