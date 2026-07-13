Дональд Трамп: Соглашение с США было, но Иран его нарушил

Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном было достигнуто, однако затем Иран его нарушил. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала Fox News.

"У нас была сделка. Никто не знает об этом, но у нас была заключённая сделка, и они нарушили её. Они всё время нарушают соглашения, у нас было уже 10 соглашений, и теперь мы просто должны ударить по ним очень сильно", - сказал Дональд Трамп.

Помимо этого, американский лидер не исключил возможности, что США будут взимать плату за проход через Ормузский пролив, когда установят над ним контроль.

"Мы возьмём пролив под охрану. Вероятно, мы будем им управлять. Мы станем хранителями пролива, и когда мы это сделаем, нам будут за это платить", - заявил Трамп.

По его словам, США на протяжении 50 лет бесплатно обеспечивали безопасность судоходства в проливе, но теперь планируют начать зарабатывать на этом.