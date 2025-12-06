Дональд Трамп стал первым лауреатом новой Премии мира ФИФА
Награду вручили на жеребьёвке ЧМ-2026.
Сегодня, 05:43
Президент США Дональд Трамп получил Премию мира, учреждённую Международной федерацией футбола (ФИФА), передает BAQ.KZ со ссылкой на Чемпионат.
Вручение состоялось во время жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года, Трамп стал первым обладателем новой награды, созданной в ноябре 2025-го.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Турнир впервые расширит число участников до 48 сборных. Игры турнира запланированы на период с 11 июня по 19 июля.
Действующий чемпион мира - сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 одержала победу над Францией: основное время завершилось со счётом 3:3, а исход встречи решился в серии пенальти в пользу аргентинцев.
