Американский лидер Дональд Трамп выступил с речью. Он обратился к гражданам США. За время выступления глава государства ни разу не упомянул конфликт в Украине и обострение ситуации вокруг Венесуэлы, передает BAQ.KZ. Его обращение транслировали на YouTube-канале Assosiated Press.

Дональд Трамп анонсировал новые выплаты американцам. Президент отметил рост экономики страны. Лидер также многократно повторил мантру о могуществе Америки.

Президент раскритиковал политику Джо Байдена, заявив об "открытых границах", "трансгендерных мужчинах в женском спорте", росте преступности, "худших торговых соглашениях в истории" и "больном и коррумпированном" федеральном правительстве.



Трамп при этом рассказал об успехах работой своей администрации, отметив успехи в борьбе с нелегальной миграцией и экономические достижения.



Также президент сообщил, что военнослужащие США получат выплаты в размере 1776 долларов — в честь года основания страны, назвав эту инициативу "дивидендом воинов".



Трамп пообещал, что в 2026 году его администрация реализует "новую агрессивную жилищную политику", а также заявил о намерении в ближайшее время назначить нового председателя Федеральной резервной системы.



Отдельно он подчеркнул свою роль в завершении конфликта на Ближнем Востоке: "Впервые за 3000 лет на Ближний Восток пришел мир", — заявил президент.



Трамп также отметил решение об увеличении пошлин, заявив, что именно они способствовали рекордному росту инвестиций в экономику США — до 18 триллионов долларов.



"Большая часть этого успеха была достигнута благодаря тарифам — моему любимому слову “тарифы”, которые десятилетиями использовались против нас, но больше не используются", — сказал он.



По словам президента, за первые 11 месяцев его пребывания у власти США привлекли 18 триллионов долларов инвестиций, а также был достигнут "значительный прогресс" в снижении цен, несмотря на недовольство избирателей ростом стоимости жизни.