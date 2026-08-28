Дональд Трамп заявил, что может переименовать Атлантический и Тихий океаны

Президент США Дональд Трамп допустил, что переименует Атлантический и Тихий океаны. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, передает BAQ.KZ со ссылкой на Белый дом.

Повод у заявления был свой. Трамп только что подписал указ, по которому озеро Онтарио на американских картах становится «озером Америка», и тут же начал рассуждать вслух, чего в коллекции не хватает.

У нас есть залив и есть озеро. Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, придется изменить название Атлантического и/или Тихого. Может быть, изменим оба, - сказал глава Белого дома.

Что будет с океанами

Пока ничего. Ни указа, ни поручения ведомствам по океанам нет, в подписанном документе они не упоминаются вообще. Это устная реплика президента, которую он бросил, отвечая на вопросы журналистов.

Указ от 27 августа называется «Чествование американской истории Великих озер и переименование озера Онтарио в озеро Америка». Он ссылается на прошлогодний документ «Восстановление названий, чтящих американское величие», по которому Мексиканский залив стал «заливом Америки».

Главный аргумент Белого дома сводится к географии дна.

Поскольку самые глубокие части вод озера находятся в пределах территории Соединенных Штатов, Соединенные Штаты претендуют на большую часть объема озера, - говорится в документе.

Министру внутренних дел США дали 30 дней на то, чтобы вместе с Советом по географическим названиям провести переименование. Все упоминания Lake Ontario должны исчезнуть из государственной системы географических названий GNIS, а федеральные ведомства обязаны переделать под новое имя свои карты, контракты и документы.

В указе приводят и аргументы поувесистее. Береговая охрана США держит на Великих озерах 9 ледоколов из 11 и бесплатно расчищает судоходные маршруты, а за последние десять лет Вашингтон вложил в защиту пресноводной экосистемы почти $4 млрд. Вклад Канады в документе назван значительно более скромным.

Отдельным блоком в тексте идет история. Форт в Осуиго, кораблестроение в Сакетс-Харборе во время войны 1812 года, движение переселенцев и грузов вглубь страны. Сегодня вода из озера охлаждает атомные, газовые и нефтяные электростанции и поступает в водопровод прибрежных городов.

Само переименование пришлось на разгар торгового конфликта Вашингтона и Оттавы. В тот же день Трамп назвал канадских переговорщиков самыми тяжелыми партнерами в торговых делах.

Напомним, Мексика новое название залива так и не приняла, а картографические сервисы стали показывать пользователям разных стран разные варианты. Обязать другие государства и международные организации принять новое имя водоема президент США не может, его решение работает только внутри американской государственной машины.