"Дональды" вместо долларов: купюра с портретом Трампа вызывает споры в США

В США обсуждают идею новой банкноты с Президентом Дональдом Трампом.

По данным The Washington Post, в США обсуждается возможность выпуска новой купюры номиналом 250 долларов, приуроченной к 250-летию независимости страны, которое отметят 4 июля текущего года.

Сообщается, что некоторые доверенные лица президента внутри Министерства финансов США якобы предлагают разработать дизайн банкноты с портретом Дональда Трампа. В этой работе, по информации издания, участвуют представители казначейства США, включая казначея Брендона Бича и его советника Майка Брауна. Они, как утверждается, обращались в Бюро гравировки и печати с просьбой подготовить первые варианты дизайна.

По данным источников, уже существует предварительный эскиз купюры, на котором Трамп изображен в центре, рядом с подписями официальных лиц Минфина. Также утверждается, что один из художников, Иэн Александер, заявил, что участвовал в создании дизайна и что проект был одобрен Трампом.

При этом в США действует закон, по которому на национальных банкнотах могут изображаться только умершие люди. Это правило существует с 1866 года. Поэтому эксперты считают, что выпуск такой купюры невозможен без изменения закона и одобрения Конгресса.

Идея вызвала споры внутри ведомства. Бывший директор Бюро гравировки и печати Ларри Феликс заявил, что купюра номиналом 250 долларов в принципе не предусмотрена действующими правилами и не может быть выпущена без законодательных изменений.

Таким образом, пока это остаётся лишь обсуждаемым проектом, который требует решения на уровне Конгресса США.

