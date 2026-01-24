Главной темой трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби станет судьба Донбасса, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Кремль настаивает на передаче оставшейся части региона под контроль России, рассматривая этот шаг как ключевое условие окончания войны.

Москва якобы продвигает так называемую "формулу Анкориджа", согласно которой Россия контролировала бы весь Донбасс, а линия фронта на других участках оставалась бы замороженной. Для Украины это неприемлемо: Киев считает оставшиеся города — Славянск и Краматорск — жизненно важными для обороны остальной территории, так как земля к западу проще для продвижения российских войск.

Переговоры осложняет и символическое значение Донбасса: регион стал главным образом политическим и стратегическим символом, а также оборонным барьером. Россия видит контроль над всей территорией как способ укрепить свой имидж защитника "этнических русских", а Украина — как критически важный элемент безопасности страны и символ сопротивления агрессии.

Западные аналитики отмечают, что даже при текущих темпах продвижения России потребуется год или более, чтобы захватить оставшуюся часть Донбасса, что делает компромисс по региону крайне сложным.