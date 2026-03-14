В Северо-Казахстанской области при координации Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения был проведён донорский процесс, передает BAQ.KZ.

В Многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи был доставлен мужчина 1961 года рождения с острым нарушением мозгового кровообращения. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть головного мозга. После разъяснительной беседы родственники приняли решение о посмертном донорстве.

При участии трансплантационных команд и санитарной авиации были изъяты органы, благодаря которым трансплантационная помощь оказана пациентам, длительное время находившимся в республиканском листе ожидания. Печень пересажена мужчине 51 года с циррозом печени. Также выполнены трансплантации двух почек пациентам с хронической болезнью почек V стадии, развившейся на фоне диабетической нефропатии: пациентке 1986 года рождения и пациенту 1978 года рождения, который с 2020 года находился на программном гемодиализе.

Сегодня в Казахстане в листе ожидания трансплантации находятся более 4,5 тысячи пациентов, из них значительная часть нуждается в пересадке почки, печени и сердца. Только за прошлый год было проведено 18 донорских процессов от посмертных доноров, что позволило выполнить 68 трансплантаций жизненно важных органов. При этом ежегодно сотни пациентов не дожидаются своей очереди.

Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность семье донора. В момент тяжёлой утраты они приняли решение, которое помогло спасти жизни другим людям. Именно такие поступки формируют культуру донорства и дают надежду тем, кто сегодня продолжает ждать трансплантацию.