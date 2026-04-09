В Казахстане усиливают работу по развитию донорства органов. Сегодня более 4,6 тысячи человек нуждаются в пересадке, передает BAQ.KZ.

В Мангистауской области прошло выездное совещание по вопросам развития органного донорства с участием Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения.

Подобные встречи уже состоялись в Алматы, Шымкенте и Актобе и продолжаются в других регионах страны. Основной акцент сделан на развитии посмертного донорства, которое рассматривается как ключевой ресурс для увеличения числа трансплантаций.

По данным специалистов, потребность в пересадке органов ежегодно растёт. Если в 2023 году трансплантацию ожидали 3 961 человек, то в 2025 году - уже 4 506 пациентов. В настоящее время этот показатель превышает 4,6 тысячи человек.

При этом фиксируется положительная динамика по выявлению потенциальных доноров - их число увеличилось с 49 в 2023 году до 186 в 2025 году. Однако решающим фактором остаётся согласие родственников.

Так, в 2023 году было реализовано 7 донорских процессов, в 2024 году - 6, а в 2025 году - уже 19 посмертных доноров, благодаря которым удалось провести трансплантации.

Несмотря на рост числа граждан, выразивших согласие на донорство - с 38 тысяч в 2023 году до более 145 тысяч в 2025 году, доля отказов по-прежнему превышает количество согласий. Это напрямую влияет на количество спасённых жизней.

«В стране выстроена система трансплантационной координации, однако развитие посмертного донорства напрямую зависит от уровня доверия и информированности общества», - отметил директор центра Айдар Ситказинов.

В рамках работы в регионах специалисты проводят выездные совещания, обучают медицинский персонал и развивают систему донорских стационаров.

Отмечается, что эти меры направлены на увеличение числа согласий на донорство и снижение смертности среди пациентов, ожидающих трансплантацию.