Донорская акция, экскурсии и угощения: как в Астане отметили Қайырымдылық күні
В Астане в рамках праздничной декады "Наурызнама" проходят благотворительные акции, донорские мероприятия и социальные инициативы
15 марта, в День благотворительности - Қайырымдылық күні, столичные предприниматели и сотрудники городских ведомств проводят в Астане ряд социальных акций. Они помогают нуждающимся, участвуют в донорских мероприятиях и организуют благотворительные инициативы по всему городу, передает BAQ.kz.
Так, сотрудники Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны совместно с предпринимателями приняли участие в донорской акции. Около 60 сотрудников посетили Научно-производственный центр трансфузиологии и сдали кровь, чтобы помочь пациентам, нуждающимся в донорской поддержке.
К благотворительным акциям присоединились и представители бизнеса. Ресторан "Нават" провел раздачу плова для курьеров и работников коммунальных служб, занимающихся уборкой улиц. А в Международном аэропорту Астаны иностранным туристам вручают казахстанский шоколад в знак гостеприимства.
По словам одного из предпринимателей, подобные инициативы во время празднования Наурыза уже стали доброй традицией.
"Наурыз - это время добрых дел и взаимной поддержки. Важно уделять внимание тем, кто ежедневно трудится на благо города или нуждается в помощи. Такие акции объединяют людей и напоминают о ценности милосердия и благодарности", — отметил он.
Отметим, для подопечных кризисного центра "Үміт" организовали обзорную экскурсию по столице на двухэтажном автобусе Red Bus.
