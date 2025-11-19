Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что укрепление тенге обусловлено исключительно рыночными механизмами – соотношением спроса и предложения. Он подчеркнул, что Нацбанк не регулирует курс вручную. Об этом глава ведомства сообщил на брифинге в Правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, укрепление тенге произошло сразу по нескольким причинам – в том числе из-за роста привлекательности тенговых инструментов после повышения базовой ставки в октябре.

"Когда базовая ставка растет, тенговые инструменты становятся более привлекательными для международного инвестиционного сообщества. Одно дело покупать облигации Минфина под 16 процентов, другое – под 17,5. Чтобы купить их, инвестор приносит в страну доллары и меняет их на тенге. Это увеличивает предложение доллара на рынке и, соответственно, снижает его курс", – отметил Сулейменов.

Глава Национального банка также сообщил о заметном увеличении портфельных инвестиций нерезидентов.

"Если традиционно участие крупных иностранных управляющих компаний составляло около 2 миллиардов долларов, то сейчас увеличилось до 2,8 миллиарда. То есть дополнительно пришло около 800 миллионов долларов. Это тоже позитивно влияет на стабильность курса", – сказал он.

Журналисты поинтересовались у председателя Национального банка, не является ли нынешнее укрепление тенге "сладким, но тревожным периодом перед ударом под дых". В ответ Сулейменов подчеркнул, что регулятор не ожидает крупных макроэкономических или рыночных изменений до конца года. По его словам, курс будет удерживаться вблизи текущих значений, хотя определённые колебания на рынке возможны.

"Это не для красного словца – если мы будем видеть нерыночные, спекулятивные, дестабилизирующие тенденции на рынке, мы будем реагировать быстро и решительно. Мы готовы к проведению интервенций", – ответил он.

Ранее Нацбанк сообщал, что по итогам октября тенге укрепился на 3,5%, а среднедневной объём торгов на KASE вырос до 271 млн долларов.