В казахстанском сегменте интернета активно обсуждают необычный самоучитель по казахскому языку, появившийся на маркетплейсе. Учебное пособие без репетитора, по заверениям автора, должно помочь выучить казахский язык самостоятельно. Однако некоторые переводы слов в книге вызвали волну насмешек и негодования у пользователей, передаёт BAQ.KZ.

Среди примеров, ставших вирусными, — такие слова, как:

доктыр (доктор),

насиелке (носилки),

пизкультуре (физкультура),

лампа (лампа),

машина (машина),

а также баклажан, который в книге представлен как жертатак-баклажан.

В Сети публикации с фотографиями страниц самоучителя стремительно набирают просмотры и сопровождаются саркастичными подписями.

"Вспоминаются уроки шалақазақского от Нуртаса Адамбая", — пишут комментаторы.

Некоторые шутят:

"А почему нет "Уәдішке" — водичка?"

"Тогда мой уровень не так плох, как я думал!"

"Автор на приколе?"

Другие, напротив, требуют принять меры:

"Нужно привлечь к ответственности автора за оскорбление языка", — говорится в одном из гневных комментариев.

Сам автор в аннотации отмечает, что заимствованные слова "могут использоваться наряду с казахскими, а иногда даже чаще". Это, по его мнению, отражает реалии разговорной речи.

При этом на самой странице товара в маркетплейсе — в основном положительные отзывы. Покупатели хвалят понятность подачи, хотя признают, что книга "напечатана с ошибками" и имеет "мягкую обложку". Некоторые даже утверждают, что успешно выучили казахский язык именно по этому самоучителю.

Ранее мы писали о том, что телеканалы и радиостанции хотят штрафовать за недостаток казахоязычного контента.