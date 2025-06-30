"Доқтыр" и "пизкультуре": в Сети высмеивают учебник казахского с маркетплейса
Самоучитель по казахскому языку вызвал бурю в Сети.
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В казахстанском сегменте интернета активно обсуждают необычный самоучитель по казахскому языку, появившийся на маркетплейсе. Учебное пособие без репетитора, по заверениям автора, должно помочь выучить казахский язык самостоятельно. Однако некоторые переводы слов в книге вызвали волну насмешек и негодования у пользователей, передаёт BAQ.KZ.
Среди примеров, ставших вирусными, — такие слова, как:
- доктыр (доктор),
- насиелке (носилки),
- пизкультуре (физкультура),
- лампа (лампа),
- машина (машина),
- а также баклажан, который в книге представлен как жертатак-баклажан.
В Сети публикации с фотографиями страниц самоучителя стремительно набирают просмотры и сопровождаются саркастичными подписями.
"Вспоминаются уроки шалақазақского от Нуртаса Адамбая", — пишут комментаторы.
Некоторые шутят:
- "А почему нет "Уәдішке" — водичка?"
- "Тогда мой уровень не так плох, как я думал!"
- "Автор на приколе?"
Другие, напротив, требуют принять меры:
- "Нужно привлечь к ответственности автора за оскорбление языка", — говорится в одном из гневных комментариев.
Сам автор в аннотации отмечает, что заимствованные слова "могут использоваться наряду с казахскими, а иногда даже чаще". Это, по его мнению, отражает реалии разговорной речи.
При этом на самой странице товара в маркетплейсе — в основном положительные отзывы. Покупатели хвалят понятность подачи, хотя признают, что книга "напечатана с ошибками" и имеет "мягкую обложку". Некоторые даже утверждают, что успешно выучили казахский язык именно по этому самоучителю.
Ранее мы писали о том, что телеканалы и радиостанции хотят штрафовать за недостаток казахоязычного контента.