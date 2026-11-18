На одной из ключевых автомагистралей Костанайской области обновили сразу несколько участков общей протяженностью 57 километров. Дорога, связывающая областной центр с другими регионами Казахстана и российской границей, заметно износилась за десятилетия эксплуатации. Теперь ей вернули прежние эксплуатационные характеристики.

Средний ремонт завершен на трассе KAZ03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (пункт пропуска «Кайрак»)». Работы охватили два отрезка: с 426-го по 441-й и с 500-го по 539-й километры. Они проходят по территории Федоровского и Костанайского районов.

Значение этой дороги трудно переоценить: она служит одним из основных подъездов к Костанаю, обеспечивает межрегиональные перевозки и связывает Казахстан с Россией. По ней движется как пассажирский, так и грузовой транспорт, в том числе следующий по международным маршрутам.

Дорога была построена еще в 1980 году. Последний раз ремонт на указанных участках проводили в 2021-м, однако за годы эксплуатации дорожное покрытие значительно износилось. На отдельных отрезках появились трещины, выбоины и колейность, местами покрытие разрушалось.

В ходе нынешнего ремонта специалисты укрепили дорожное основание методом ресайклирования с добавлением нового материала, а старое асфальтобетонное покрытие предварительно отфрезеровали. Затем уложили два слоя асфальта: нижний толщиной 6 сантиметров и верхний – 5 сантиметров.

Обновление не ограничилось дорожным полотном. На протяжении всех 57 километров укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

На объекте работали 26 специалистов, задействовавших 17 единиц дорожно-строительной техники. Ремонт завершили в установленные сроки, в соответствии с утвержденным графиком.

Теперь трасса вновь готова к интенсивному движению. Обновленное покрытие должно повысить безопасность поездок и обеспечить более надежное транспортное сообщение между регионами страны и с соседним государством.