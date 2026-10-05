Дорога к Рахмановским ключам стала проще: в Катон-Карагае завершили ремонт горного участка

Добираться до Рахмановских ключей, одной из самых перспективных туристских территорий страны, стало проще. Раньше отдельные участки горной дороги к курорту приходилось преодолевать от 2,5 до 3 часов. Теперь на трассе из Усть-Каменогорска через Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагай к Рахмановским ключам завершили ремонт 13-километрового участка, с 437-го по 450-й км.

Ремонт провело АО «НК «ҚазАвтоЖол». На участке построили четыре моста и 23 водопропускных сооружения, уложили полноценное покрытие. Ездить здесь стало комфортнее и безопаснее, а для природного и оздоровительного туризма это особенно ценно.

Строить пришлось в высокогорье, на сложном рельефе. Дорога проходит по территории национального парка, поэтому скалы не взрывали. Породу дробили специальной техникой, а полученный камень пустили на основание дороги.

Вдоль трассы для туристов обустроили места для остановки и смотровые площадки с панорамами гор. С них видно и вершину Музтау, она же Белуха.

Рахмановские ключи давно считаются одним из главных природно-оздоровительных мест Восточного Казахстана. Удобная дорога должна привлечь сюда больше туристов, подтолкнуть развитие сопутствующей инфраструктуры и услуг и заинтересовать частных инвесторов.

На ключах планируют построить новый санаторий мирового уровня. Без современной дороги такие проекты не реализовать, как и не превратить это место в комплексное туристское направление.

Резерв для роста есть у природных территорий Катон-Карагайского района. В 2025 году Восточно-Казахстанскую область посетили около 446 тыс. туристов, а Катон-Карагайский государственный национальный природный парк около 26 тыс. человек.