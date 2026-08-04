«Дорога в школу»: Более 44 тысяч школьников в Мангистау получат помощь

В Мангистауской области в рамках республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» социальную помощь в этом году получат 44 030 школьников. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования региона Гульбану Кызылгулова на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Финансовая и материальная поддержка предназначена для детей из социально уязвимых категорий.

В частности, помощь смогут получить школьники из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также семьи с доходом ниже прожиточного минимума. В список также входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях, а также дети из семей, которым необходима срочная поддержка после чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, помощь может быть предоставлена другим учащимся из социально уязвимых категорий по решению коллегиального органа управления организации образования.

Для оформления помощи родителям или законным представителям необходимо подать в школу заявление установленного образца и документ, удостоверяющий личность, либо его цифровую версию. В зависимости от ситуации могут потребоваться копии свидетельства о рождении ребенка, документов о заключении или расторжении брака, а также документов об установлении опеки, патронатного воспитания или передаче ребенка в приемную семью.

Если необходимые сведения уже содержатся в государственных информационных системах, предоставлять бумажные документы не потребуется.

Результат рассмотрения заявления предоставляется в течение 10 рабочих дней после приема документов.