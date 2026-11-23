Дорога закрывается из-за непогоды: на трассе в Актюбинской области ограничили движение транспорта
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Погода внесла коррективы в движение на одной из республиканских трасс Казахстана. Водителям грузового и общественного транспорта придется временно изменить планы: на участке автодороги «Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ» вводится ограничение движения.
Ограничение вступает в силу 23 ноября в 12:00. Оно распространяется на отрезок с 104-го по 337-й километр — от города Кандыагаш до границы Атырауской области.
Причиной стали ухудшение погодных условий и связанные с ними риски для безопасности движения.
Предварительно открыть дорогу планируют сегодня в 17:00. Время может измениться в зависимости от погодной обстановки.
Дополнительную информацию о состоянии трасс и ограничениях можно получить круглосуточно по номеру 1403.
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