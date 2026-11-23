Погода внесла коррективы в движение на одной из республиканских трасс Казахстана. Водителям грузового и общественного транспорта придется временно изменить планы: на участке автодороги «Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ» вводится ограничение движения.

Ограничение вступает в силу 23 ноября в 12:00. Оно распространяется на отрезок с 104-го по 337-й километр — от города Кандыагаш до границы Атырауской области.

Причиной стали ухудшение погодных условий и связанные с ними риски для безопасности движения.

Предварительно открыть дорогу планируют сегодня в 17:00. Время может измениться в зависимости от погодной обстановки.

Дополнительную информацию о состоянии трасс и ограничениях можно получить круглосуточно по номеру 1403.