Дороги до БАКАД, больницы и канализация для 200 тыс. жителей: что меняют в Алматы и области

В Алматы и прилегающих районах одновременно идут несколько крупных проектов, которые затрагивают дороги, медицину, инженерные сети и аэропорт. Их реализацию проверили аким Алматы Дархан Сатыбалды, первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев и аким Алматинской области Шынгыс Аринов.

Речь идет о проектах, рассчитанных сразу на всю Алматинскую агломерацию, где город и пригороды все теснее связаны между собой дорогами, коммунальными сетями и социальной инфраструктурой.

Саина и Абая продлят до БАКАД

Во время объезда представили ход дорожных проектов, в том числе продление улицы Саина и проспекта Абая до Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги.

Эти проекты должны улучшить транспортную связь между Алматы и пригородными территориями и дать дополнительные выезды на БАКАД.

Отдельно чиновникам показали планы дальнейшего развития инфраструктуры Международного аэропорта Алматы.

Для 200 тыс. жителей строят канализацию

Одним из крупных инженерных проектов стал Западный канализационный коллектор.

После завершения строительства он должен обеспечить канализацией около 200 тыс. жителей Алматы и прилегающих территорий Алматинской области.

Проект рассматривается как часть общей инфраструктуры агломерации, где коммунальные сети города и пригородов все чаще приходится развивать совместно.

Больницу №7 реконструируют, строят роддом и поликлинику

Отдельное внимание уделили медицинским объектам.

Проверен ход реконструкции городской клинической больницы №7.

Продолжается строительство родильного дома №1.

Еще один объект представляет собой новую поликлинику, рассчитанную на прием 500 человек за смену.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что при реализации таких проектов необходимо учитывать потребности всей агломерации, а не отдельных административных территорий.

По его словам, это должно повысить доступ жителей Алматы и пригородов к дорогам, инженерной инфраструктуре и социальным объектам.