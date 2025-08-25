В Казахстане 52 новых технологии и материала для дорожного строительства успешно прошли испытания и получили "зелёный" статус в Единой базе дорожно-строительных материалов и новых технологий. Это означает подтверждённую эффективность и допуск к применению на объектах по всей стране, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день в базе rcmbase.qazjolgzi.kz числится 188 позиций новых технологий. Из них 52 получили "зелёный" статус, 29 — "жёлтый", 101 — "серый" и 6 — "синий". "Зелёный"" статус подтверждает эффективность материала и его рекомендацию к применению, — отметили в "КаздорНИИ".

В 2025 году уже протестированы 13 инноваций, включая герметики, ленту, геотекстиль, полимерные добавки, георешётки, арамидные волокна и антигололёдные реагенты. До конца года планируется апробировать ещё порядка 80 технологий, что расширит выбор решений для дорожной отрасли.

На практике новые материалы уже применяются на ряде объектов: на трассе "Алматы — Хоргос" и мосту М3 в Астане используют герметики и жидкую резину для швов и бетонных оснований. В аэропорту "Катон-Карагай" и Павлодаре герметики защищают деформационные швы взлётно-посадочных полос, а в Туркестанской области пропиточные составы усилили защиту асфальта и продлили срок службы покрытия.

Особое внимание уделяется внедрению разработок отечественных учёных. Например, стабилизаторы грунта используются на участке "Мамлютка — Костанай", а модификаторы асфальтобетонной смеси повышают устойчивость покрытия к температурным перепадам, предотвращая колею и деформации на трассе "Жетыбай — Шетпе".