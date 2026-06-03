Между Астаной и Улан-Батором открыли прямое авиасообщение

Между столицами Казахстана и Монголии запущено прямое авиасообщение. Новый маршрут Астана – Улан-Батор открыла авиакомпания SCAT в рамках работы по расширению международной маршрутной сети страны.

Новый рейс между столицами

С 2 июня 2026 года рейсы по маршруту Астана – Улан-Батор выполняются дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Для полетов используются самолеты Boeing 737 MAX.

Открытие нового направления позволит сократить время в пути и упростить деловые, туристические и культурные контакты между двумя странами.

Рейсов между Казахстаном и Монголией станет больше

Помимо нового маршрута, регулярное авиасообщение между странами уже обеспечивает монгольская авиакомпания Hunnu Air.

Сейчас перевозчик выполняет рейсы по маршруту Алматы – Улан-Батор три раза в неделю. С 6 июня частота полетов увеличится до четырех рейсов в неделю.

Таким образом, общее количество авиарейсов между Казахстаном и Монголией вырастет до шести в неделю по двум направлениям.

Ставка на туризм и бизнес

В Министерстве транспорта отмечают, что расширение авиасообщения будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций, а также укреплению деловых и туристических связей между Казахстаном и Монголией.

Открытие новых международных маршрутов остается одним из приоритетов по развитию транспортной доступности страны.