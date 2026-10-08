Дороги, которые сократят путь: какие крупные автотрассы Казахстана строят и реконструируют в 2026 году

В 2026 году «ҚазАвтоЖол» значительно увеличил масштаб строительства и реконструкции республиканских автодорог. Если годом ранее этими работами было охвачено около 2,2 тыс. км, то в текущем году показатель достиг 3,4 тыс. км — примерно на 55% больше. В целом различными видами строительства, ремонта и содержания охвачено около 8,9 тыс. км дорог.

Такой объем работ во многом обусловлен ростом самих перевозок. По данным Бюро национальной статистики, объем автомобильных грузоперевозок последовательно увеличивается: с 299,9 млн тонн в 2023 году до 347,1 млн тонн в 2024-м и 362,9 млн тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года автомобильным транспортом уже перевезено 233,6 млн тонн грузов.

Параллельно растет и пассажиропоток. За два года число пассажиров увеличилось с 1,57 млрд в 2023 году до 1,92 млрд в 2025-м. Только за восемь месяцев 2026 года автомобильным транспортом перевезено более 1,26 млрд пассажиров.

Рост мобильности означает, что дорожная сеть должна не просто сохранять существующий уровень пропускной способности, а создавать запас на будущее. Поэтому сегодня акцент делается не только на ремонте действующих трасс, но и на реконструкции и строительстве ключевых межрегиональных и международных маршрутов.

В числе наиболее крупных проектов — реконструкция автодороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын» протяженностью 262 км. Трасса имеет важное значение для транспортной связанности западных регионов страны и международных грузовых перевозок.

Масштабные работы продолжаются и на дороге «Караганда – Жезказган». На 457-километровом направлении работы ведутся сразу на четырех лотах. На объекте задействованы более 2,5 тыс. специалистов и свыше тысячи единиц техники. После завершения реконструкции время в пути планируется сократить примерно на 2,5 часа, а пропускную способность увеличить на 32,5%. Это должно создать дополнительные возможности для снижения логистических затрат и ускорения движения грузов.

Еще один важный проект — реконструкция трассы «Кызылорда – Жезказган». На участке км 216–424 в области Ұлытау верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен уже на 150 км, нижний слой покрытия — на 201 км, а верхний слой основания — на 204 км. При этом отсыпано около 4 млн кубометров земляного полотна.

Одновременно развивается дорожная инфраструктура непосредственно вокруг крупных городов. В Кызылорде строится 25-километровый обход, который позволит вывести часть транзитного транспорта за пределы города и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

В Алматинской агломерации началась реконструкция 22 км трассы «Алматы – Бишкек». Сегодня интенсивность движения здесь превышает 70 тыс. автомобилей в сутки. В рамках проекта дорогу планируется расширить с четырех до восьми полос, что должно обеспечить необходимую пропускную способность одного из наиболее загруженных направлений.

Отдельное значение имеет создание Аральско-Каспийской магистрали, которая объединит направления Бейнеу – Саксаульск, Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск. Формирование нового транспортного коридора позволит сократить расстояние между западными и центральными регионами Казахстана примерно на 1 тыс. км.

Наряду с крупными проектами продолжается ввод уже завершенных объектов. Построено 67 км дороги Курты – Конаев, восстановлено движение после ремонта через перевал Күйік, завершены основные работы на участке дороги к Рахмановским ключам в Восточно-Казахстанской области.

Сегодня республиканская дорожная сеть насчитывает около 25 тыс. км. На строительстве, ремонте и содержании дорог работают десятки тысяч специалистов, задействовано около 12 тыс. единиц техники и 193 асфальтобетонных завода.

Таким образом, обновление дорожной инфраструктуры становится не только вопросом ремонта отдельных участков. Речь идет о формировании транспортной сети, способной справляться с растущими объемами грузов и пассажиров. Новые и реконструируемые дороги сокращают время в пути, уменьшают транспортные расстояния, выводят транзитные потоки за пределы городов и устраняют инфраструктурные ограничения.

По сути, Казахстан сегодня создает дорожный запас на будущее — чтобы рост торговли, транзита и мобильности населения не упирался в пропускную способность существующей сети.