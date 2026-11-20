В Астраханском районе Акмолинской области предотвратили потенциально необоснованные расходы бюджета на 1,6 млрд тенге. Деньги планировали направить на ремонт автомобильных дорог, однако сама закупка вызвала вопросы у прокуратуры: необходимые документы, подтверждающие обоснованность работ и их стоимости, отсутствовали.

В ходе проверки выяснилось, что государственные закупки собирались провести без проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы и надлежащего экономического обоснования стоимости ремонта.

После вмешательства прокуратуры процедуру закупок на всю сумму отменили. Таким образом, удалось исключить риск неэффективного расходования 1,6 млрд тенге бюджетных средств.

Ответственность за допущенные нарушения понес руководитель районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре отметили, что вопросы законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств остаются на постоянном контроле.