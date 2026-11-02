Дороги, отопление и медицина: на что чаще всего жалуются жители области Абай

Жители области Абай чаще всего обращаются в государственные органы по вопросам земельных отношений, коммунальных услуг, состояния дорог, транспорта, образования и здравоохранения. Наибольшее количество обращений поступает из Семея, сообщили в областном акимате.

Проблемы жителей обсудили 2 ноября на расширенном аппаратном совещании. Информацию об обращениях представил областной департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана.

Отдельное внимание уделили повторным жалобам. Власти признали необходимость разбираться в причинах, по которым граждане вынуждены неоднократно обращаться по одним и тем же вопросам.

«Задача государственных органов – не ограничиваться направлением ответов гражданам, а всесторонне рассматривать поднятые ими вопросы и по возможности принимать конкретные решения. Если гражданин вынужден неоднократно обращаться по одному и тому же вопросу, необходимо выяснить причины такой ситуации и сделать соответствующие выводы», – заявил аким области Берик Уали.

В Семее предстоит детально изучить состояние дорог, водоснабжения, отопления и уличного освещения. В перечень вопросов, требующих внимания, вошла доступность медицинской помощи.

Ответственным ведомствам поручено определить пути решения проблем, исполнителей и конкретные сроки. При этом в сообщении акимата не приводятся данные о количестве поступивших жалоб и сроках устранения отдельных проблем.

На совещании затронули и вопросы поддержки семей. За восемь месяцев 2026 года в области зарегистрирован 2 261 брак. В Семее, Курчатове, Абайском и Бородулихинском районах действуют курсы подготовки к браку, организованные на базе центров поддержки семьи.

В регионе зарегистрированы 632 организации и объединения гражданского общества. В текущем году в рамках государственного социального заказа реализуются восемь проектов.

Еще одной темой стали трудовые споры и социальные проблемы, способные вызвать недовольство жителей. Местным исполнительным органам поручено своевременно выявлять такие ситуации и поддерживать прямую связь с населением.