За несколько месяцев в Павлодарской области произошло почти 70 ДТП. Итог — десятки травмированных и человеческие жизни, потерянные из-за грубых нарушений ПДД, сообщает BAQ.kz.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 105 человек, еще пятеро погибли.

Основные причины остаются прежними — телефон в руках вместо внимания и игнорирование ремня безопасности. Только за это к ответственности привлекли более 700 водителей. Еще 50 человек задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Масштаб нарушений подтверждает и общая статистика: за короткий период полицейские выявили свыше 12 тысяч фактов несоблюдения правил дорожного движения. Лишь за одни выходные — 843 нарушения, включая случаи пьяного вождения.

В полиции отмечают, что ставка делается не только на наказание, но и на профилактику, однако цифры показывают: цена беспечности на дорогах региона по-прежнему измеряется человеческими жизнями.