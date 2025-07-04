В Казахстане узаконили работу Единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий. Соответствующие изменения внесены в Закон "Об автомобильных дорогах", передает BAQ.KZ.

Теперь при проектировании, строительстве и ремонте автодорог общего пользования будет использоваться единая цифровая платформа. Она содержит проверенные сведения о стройматериалах, карьерах, асфальтобетонных заводах, дорожной технике и инновационных технологиях, одобренных для применения.

Платформа открыта для всех участников отрасли — от крупных подрядчиков до малого и среднего бизнеса. Главное её преимущество — прозрачность и контроль качества. Это позволит исключить применение несертифицированных материалов, ускорить реализацию проектов и снизить риски некачественного строительства.

Кроме того, законом вводится обязательное повышение квалификации для всех специалистов дорожной отрасли. Обучение будет проводиться по правилам, которые разрабатывает АО "КаздорНИИ".

Эксперты отмечают, что эти меры должны повысить профессиональный уровень кадров, улучшить состояние дорожной инфраструктуры и способствовать внедрению передовых технологий.

Власти рассчитывают, что новые нормы станут дополнительным барьером для коррупции и сделают сферу дорожного строительства более открытой и эффективной.