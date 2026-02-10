Дороги пошли в рост: Казахстан обновил рекордные 13 тысяч километров трасс
2025 год стал прорывным для дорожной отрасли страны — масштабы строительства и ремонта вышли на исторический максимум.
2025 год стал прорывным для дорожной отрасли страны — масштабы строительства и ремонта вышли на исторический максимум, сообщает BAQ.kz.
По итогам 2025 года в Казахстане строительными и ремонтными работами охвачено около 13 тысяч километров автомобильных дорог — это рекордный показатель за все время. Обновление дорожной сети стало одним из ключевых инфраструктурных приоритетов года.
В результате доля республиканских автодорог в нормативном техническом состоянии достигла 94 процентов.
Параллельно ведется модернизация пунктов пропуска на внутренней границе. До конца 2027 года планируется обновить 37 таких объектов, что должно повысить пропускную способность и логистическую связность страны.
Отдельное внимание уделяется цифровизации отрасли. В рамках проекта e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог, позволяющие централизованно учитывать техническое состояние трасс, интенсивность движения и параметры эксплуатации. Ежегодная диагностика дорожной сети проводится с применением технологий искусственного интеллекта.
Для сохранности дорожного полотна продолжается развертывание автоматизированных измерительных станций. Их количество планируется довести до 220, из которых 71 уже введена в эксплуатацию.
