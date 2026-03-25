  • Главная
  • Новости
  • Дороги превратились в весенний «капкан» в Акмолинской области

Вчера 2026, 23:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: МЧС РК

В Коргалжынском районе Акмолинской области четверо мужчин, включая ребёнка, застряли на машине в снегу и грязи возле озера Шолак, передает BAQ.kz.

Попытки выбраться своими силами не увенчались успехом.

На помощь пришли спасатели МЧС. Преодолев заснеженные и скользкие участки дороги, они нашли застрявший автомобиль и вывезли пассажиров в ближайший населённый пункт. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

В ведомстве напомнили, что весной даже короткая поездка по просёлочной или болотистой дороге может превратиться в испытание.

Наверх