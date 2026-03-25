Дороги превратились в весенний «капкан» в Акмолинской области
Вчера 2026, 23:20
Фото: МЧС РК
В Коргалжынском районе Акмолинской области четверо мужчин, включая ребёнка, застряли на машине в снегу и грязи возле озера Шолак, передает BAQ.kz.
Попытки выбраться своими силами не увенчались успехом.
На помощь пришли спасатели МЧС. Преодолев заснеженные и скользкие участки дороги, они нашли застрявший автомобиль и вывезли пассажиров в ближайший населённый пункт. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.
В ведомстве напомнили, что весной даже короткая поездка по просёлочной или болотистой дороге может превратиться в испытание.
