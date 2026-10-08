В Казахстане больше не смогут принимать дороги с неустраненными дефектами

В Казахстане изменили правила приемки дорожных работ. Раньше отдельные положения позволяли принять объект даже тогда, когда часть дефектов фактически оставалась на месте.

Проблему выявила Главная транспортная прокуратура при проверке документов, по которым контролируют качество дорожных работ и принимают дороги в эксплуатацию.

Оказалось, что Методика Национального центра качества дорожных активов допускала несколько вариантов, при которых недостатки можно было не устранять сразу.

Вместо восстановления нормативных характеристик покрытия подрядчику могли уменьшить стоимость работ, удержать часть денег или продлить гарантийный срок.

В прокуратуре обратили внимание, что такие меры сами по себе дорогу не ремонтируют.

То есть финансовая санкция могла остаться на бумаге, а технический дефект на объекте.

Еще один спорный момент касался проектных решений. Методика позволяла пересматривать их уже после того, как выявлялись несоответствия. При этом менять утвержденную проектную документацию можно только в предусмотренном законом порядке.

После протеста Главной транспортной прокуратуры приказ Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта изменили.

Из документа исключили нормы, которые позволяли принимать дорожные работы с неустраненными дефектами.

Теперь выявленные нарушения должны устраняться до приемки объекта, а изменение проектных решений должно проходить по установленной законом процедуре.

В прокуратуре сообщили, что контроль за соблюдением законодательства в дорожной отрасли продолжится.