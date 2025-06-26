В Казахстане завершён и введён в эксплуатацию первый дорожный проект, реализованный с использованием цифрового тенге. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передаёт BAQ.KZ.

Работы велись на участке автодороги "Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай" в Павлодарской области, с 383 по 390 километр. Общая протяжённость обновлённой трассы составила 7 километров.

Особенность проекта - применение цифрового тенге как расчётного средства при финансировании. Все финансовые операции в рамках проекта прошли через платформу цифровой валюты Национального банка, а выполнение работ отслеживалось в информационной системе "eQurylys", обеспечивающей цифровую прозрачность на всех этапах.

Отмечается, что последний раз ремонт на этом участке проводился в 2015 году. Проект стал частью пилотной программы по внедрению цифрового тенге в сферу государственных закупок и бюджетных расходов.

"Использование цифрового тенге позволяет обеспечить максимальную прозрачность и отслеживаемость всех финансовых потоков, начиная от заключения контракта и заканчивая фактической оплатой выполненных работ", - отметили в Министерстве транспорта.

Власти планируют продолжать использование цифрового тенге при реализации инфраструктурных проектов, включая строительство дорог, социальных объектов и другие сферы.