По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участок автодороги Алматы – Каскелен расширят до восьми полос. Строительные работы должны начаться уже 20 июля, передает BAQ.KZ.

Соответствующее поручение дал Премьер-министр Олжас Бектенов на совещании по исполнению поручений Главы государства.

По словам главы правительства, подрядчик должен до конца недели мобилизовать технику и персонал, а к работам приступить уже в понедельник.

Что изменится на трассе

Как сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, проект предусматривает расширение 8-километрового участка дороги до восьми полос. Также планируется строительство двух транспортных развязок и девяти надземных пешеходных переходов.

Ожидается, что после завершения проекта пропускная способность участка увеличится в два раза. Финансирование будет осуществляться через Банк развития Казахстана, а завершить строительство планируется до декабря 2027 года.

Почему решили расширить дорогу

По данным акимата Алматы, ежедневно в город въезжает около 300 тысяч автомобилей, а с учетом внутреннего движения транспортный поток превышает 1 миллион машин. Интенсивность движения на трассе Алматы – Каскелен достигает 60 тысяч автомобилей в сутки, что делает ее одной из самых загруженных дорог Алматинской агломерации.

Параллельно власти реализуют и другие проекты для снижения транспортной нагрузки. В Алматинской области началось строительство 32-километровой альтернативной дороги от села Узынагаш, которая должна перераспределить транспортные потоки. Кроме того, рассматриваются проекты развития направлений Алматы – Есик и Алматы – Талгар, а также расширения рельсового транспорта и метрополитена.

Премьер-министр также поручил не допустить удорожания проекта и зафиксировать стоимость земельных участков, подлежащих выкупу, по состоянию на 14 июля, чтобы исключить спекуляции.

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