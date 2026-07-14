Абонементы на платные дороги: кто может оформить и сколько это стоит
Водители могут оформить месячный или годовой абонемент, однако услуга доступна не для всех транспортных средств.
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В "КазАвтоЖол" напомнили о возможности оформить абонемент на проезд по платным автомобильным дорогам, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Абонемент может действовать 30 или 365 календарных дней. Главное условие – транспортное средство должно быть зарегистрировано в районе, прилегающем к платному участку дороги. Место регистрации автомобиля определяется по базе данных МВД РК.
Кроме того, у владельца транспортного средства не должно быть задолженности за ранее совершенные поездки.
Сколько стоит месячный абонемент
Для легковых автомобилей месячный абонемент не предусмотрен.
Для автобусов вместимостью до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны абонемент стоит:
-
8 650 тенге – на дорогах I категории;
-
4 325 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для автобусов вместимостью до 32 мест и грузовиков грузоподъемностью до 5,5 тонны:
-
17 300 тенге – на дорогах I категории;
-
8 650 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для автобусов вместимостью свыше 32 мест и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн:
-
25 950 тенге – на дорогах I категории;
-
12 975 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 10, но не более 15 тонн:
-
34 600 тенге – на дорогах I категории;
-
17 300 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для грузовиков грузоподъемностью свыше 15 тонн, включая прицепы и седельные тягачи:
-
43 250 тенге – на дорогах I категории;
-
21 625 тенге – на дорогах II и III категорий.
Сколько стоит годовой абонемент
Для легковых автомобилей годовой абонемент обойдется в 1 МРП, или 4 325 тенге.
Для автобусов вместимостью до 16 мест и грузовиков грузоподъемностью до 2,5 тонны:
-
86 500 тенге – на дорогах I категории;
-
51 900 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для автобусов вместимостью до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонны:
-
173 000 тенге – на дорогах I категории;
-
103 800 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для автобусов вместимостью свыше 32 мест и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн:
-
259 500 тенге – на дорогах I категории;
-
155 700 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для грузовиков грузоподъемностью свыше 10, но не более 15 тонн:
-
346 000 тенге – на дорогах I категории;
-
207 600 тенге – на дорогах II и III категорий.
Для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 тонн, включая прицепы и седельные тягачи:
-
432 500 тенге – на дорогах I категории;
-
259 500 тенге – на дорогах II и III категорий.
Как оформить абонемент
Подать заявку можно через контакт-центр по номеру 1403. Для этого необходимо пополнить баланс номера автомобиля на сумму, соответствующую стоимости абонемента, а затем обратиться к оператору для подключения услуги.
Также абонемент можно оформить на сайте kaztoll.kz. Пользователю необходимо зарегистрироваться, добавить транспортное средство, перейти в раздел "Оформить абонемент" и выбрать месячный или годовой вариант.
Еще один способ – обратиться к оператору пункта взимания платы или центра по работе с клиентами. Оплатить услугу можно банковской картой, наличными или через интернет-банкинг.
Ранее сообщалось, что на трассах в Капшагай и Боровое установят новые "умные" камеры.
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