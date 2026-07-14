В "КазАвтоЖол" напомнили о возможности оформить абонемент на проезд по платным автомобильным дорогам, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Абонемент может действовать 30 или 365 календарных дней. Главное условие – транспортное средство должно быть зарегистрировано в районе, прилегающем к платному участку дороги. Место регистрации автомобиля определяется по базе данных МВД РК.

Кроме того, у владельца транспортного средства не должно быть задолженности за ранее совершенные поездки.

Сколько стоит месячный абонемент

Для легковых автомобилей месячный абонемент не предусмотрен.

Для автобусов вместимостью до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны абонемент стоит:

8 650 тенге – на дорогах I категории;

4 325 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для автобусов вместимостью до 32 мест и грузовиков грузоподъемностью до 5,5 тонны:

17 300 тенге – на дорогах I категории;

8 650 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для автобусов вместимостью свыше 32 мест и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн:

25 950 тенге – на дорогах I категории;

12 975 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 10, но не более 15 тонн:

34 600 тенге – на дорогах I категории;

17 300 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для грузовиков грузоподъемностью свыше 15 тонн, включая прицепы и седельные тягачи:

43 250 тенге – на дорогах I категории;

21 625 тенге – на дорогах II и III категорий.

Сколько стоит годовой абонемент

Для легковых автомобилей годовой абонемент обойдется в 1 МРП, или 4 325 тенге.

Для автобусов вместимостью до 16 мест и грузовиков грузоподъемностью до 2,5 тонны:

86 500 тенге – на дорогах I категории;

51 900 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для автобусов вместимостью до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонны:

173 000 тенге – на дорогах I категории;

103 800 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для автобусов вместимостью свыше 32 мест и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн:

259 500 тенге – на дорогах I категории;

155 700 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для грузовиков грузоподъемностью свыше 10, но не более 15 тонн:

346 000 тенге – на дорогах I категории;

207 600 тенге – на дорогах II и III категорий.

Для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 тонн, включая прицепы и седельные тягачи:

432 500 тенге – на дорогах I категории;

259 500 тенге – на дорогах II и III категорий.

Как оформить абонемент

Подать заявку можно через контакт-центр по номеру 1403. Для этого необходимо пополнить баланс номера автомобиля на сумму, соответствующую стоимости абонемента, а затем обратиться к оператору для подключения услуги.

Также абонемент можно оформить на сайте kaztoll.kz. Пользователю необходимо зарегистрироваться, добавить транспортное средство, перейти в раздел "Оформить абонемент" и выбрать месячный или годовой вариант.

Еще один способ – обратиться к оператору пункта взимания платы или центра по работе с клиентами. Оплатить услугу можно банковской картой, наличными или через интернет-банкинг.

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