Дорогу к Рахмановским ключам обновили в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области открыли обновленный участок республиканской трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. Речь идет об участке с 437-го по 450-й километр. В церемонии открытия принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Проект реализовали в 2025–2026 годах.

На участке протяженностью 13 километров уложили новое асфальтовое покрытие, построили 17 водоотводных лотков и три водопропускные трубы. Также была обновлена инженерная инфраструктура и объекты безопасности дорожного движения. Работы выполнила строительная компания «Зайсан» при участии «КазАвтоЖола». По словам Нурымбета Сактаганова, обновленная дорога позволит сделать поездки для жителей региона более безопасными и комфортными.

Маршрут также имеет большое значение для туристов, которые направляются в Катон-Карагайский национальный парк и на Рахмановские ключи. Ожидается, что после ремонта сократится время в пути и снизится износ автомобилей. Власти также намерены уделить внимание дальнейшему содержанию дороги и сохранению качества покрытия.