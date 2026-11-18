В Успенском районе Павлодарской области за ремонт сельской дороги заплатили 45 млн теңге. Сам ремонт, по данным прокуратуры, так и не случился.

Успенский район лежит на северо-востоке области, у самой границы с Россией, по соседству с Алтайским краем и Новосибирской областью. Его центр, как и центр Успенского сельского округа, где все и произошло, это село Успенка.

Как выяснили прокуроры, деньги из бюджета перевел аппарат акима Успенского сельского округа. Получателем стало ТОО «МКК-Элит Строй». Подрядчику заплатили за участок внутрипоселковой дороги, который так и остался неотремонтированным.

Компания, взявшаяся за дорогу на северо-востоке страны, зарегистрирована на противоположном ее конце, в Кызылорде. По данным Комитета государственных доходов, ТОО работает с 2009 года, занимается строительно-монтажными работами и относится к малым предприятиям, в нем от 6 до 10 сотрудников.

С репутацией у подрядчика, судя по официальным базам, не все гладко. По сведениям КГД, у компании налоговая задолженность около 25,5 млн теңге. А на портале госзакупок она значится в реестре недобросовестных участников.

Нарушение нашли во время проверки того, как в районе строят и ремонтируют дороги. Сумма тянет на хищение в особо крупном размере.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 189 УК. Под подозрением должностные лица акимата и подрядчик. Расследованием занимается департамент КНБ по Павлодарской области.

Другие подробности не раскрывают в соответствии со статьей 201 УПК РК. Жителям, судя по всему, пока остается ездить по старой дороге.