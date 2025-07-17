На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 17 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 529,5-530 тенге, Астане и Шымкенте – за 530-531 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 530 тенге, Каскелене, Талдыкоргане и Семее – 529,5 тенге, Костанае – 529-532 тенге, Риддере – 528,5 тенге.

Днем ранее максимальная цена за доллар составила 530 тенге.