В связи с сообщениями о скоплении грузового транспорта у пункта пропуска "Жайсан", поступившими в соцсети и СМИ, дорожные службы Актюбинской области дали официальное разъяснение, передает BAQ.KZ.

На автодороге "Актобе – Мартук – граница РФ (на Оренбург)" с 22 мая 2025 года проводятся плановые работы по среднему ремонту дорожного покрытия на участках км 54–84 и 95–99. Всего под ремонт попало 34 км трассы, из которых на сегодняшний день завершено устройство нижнего слоя асфальта на протяженности 3,5 км.

По состоянию на 3 июня, движение по дороге, включая объездной участок на км 96–98, осуществляется в штатном режиме согласно утверждённому ордеру. Ни одного случая образования транспортного затора из-за дорожных работ зафиксировано не было.

Особое внимание уделяется отрезку дороги перед пунктом пропуска "Жайсан", где остался лишь 1 км покрытия, укладываемого в два слоя. При этом движение организовано так, чтобы минимизировать любые возможные задержки.

Власти подчёркивают: дорожный ремонт не является причиной заторов на подъезде к границе с Россией. Перевозчики и водители могут планировать маршрут без опасений, дорожная обстановка остаётся стабильной.