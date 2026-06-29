Дорожное пекло: трассу «Астана – Павлодар» пришлось вскрывать из-за аномальной жары

Настоящее испытание экстремальными температурами проходит трасса республиканского значения «Астана – Павлодар». Из-за сильного зноя дорожным службам пришлось в экстренном порядке вскрывать бетонное покрытие, чтобы спасти магистраль от разрушения, а водителей — от опасных аварий. Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», раскаленный воздух создал критическое внутреннее напряжение в цементобетонных плитах.

Чтобы предотвратить их коробление и деформацию, специалисты работают на опережение. 28 июня 2026 года во время очередного мониторинга на 413-м километре трассы дорожники обнаружили опасный участок, который требовал немедленного хирургического вмешательства. Операция по спасению дорожного полотна развернулась прямо на месте: движение оперативно ограничили временными знаками, после чего тяжелая техника приступила к демонтажу вздувшегося покрытия.

Сейчас рабочие формируют новое щебеночное основание и заливают его асфальтобетонной смесью. К слову, ранее на этой магистрали уже проводились профилактические работы по нарезке компенсационных швов, однако погода продолжает диктовать свои суровые условия, заставляя дорожников держать руку на пульсе.