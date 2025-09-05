  • 5 Сентября, 14:44

Дорожные махинации: главу отдела ЖКХ осудили в ЗКО

Сегодня, 13:48
pixabay.com Сегодня, 13:48
Сегодня, 13:48
Фото: pixabay.com

Прокуратура Сырымского района выявила нарушения при строительстве дороги, допущенные бывшим начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передаёт BAQ.KZ.

Следствие установило, что экс-руководитель, злоупотребив должностными полномочиями, совершил незаконные действия, повлекшие ущерб государству более чем на 56 миллионов тенге.

Районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. 

В прокуратуре подчеркнули, что надзорные органы продолжат системную работу по обеспечению законности и восстановлению нарушенных прав государства и граждан.

