Прокуратура Сырымского района выявила нарушения при строительстве дороги, допущенные бывшим начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передаёт BAQ.KZ.

Следствие установило, что экс-руководитель, злоупотребив должностными полномочиями, совершил незаконные действия, повлекшие ущерб государству более чем на 56 миллионов тенге.

Районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

В прокуратуре подчеркнули, что надзорные органы продолжат системную работу по обеспечению законности и восстановлению нарушенных прав государства и граждан.