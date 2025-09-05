Дорожные махинации: главу отдела ЖКХ осудили в ЗКО
Сегодня, 13:48
106Фото: pixabay.com
Прокуратура Сырымского района выявила нарушения при строительстве дороги, допущенные бывшим начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передаёт BAQ.KZ.
Следствие установило, что экс-руководитель, злоупотребив должностными полномочиями, совершил незаконные действия, повлекшие ущерб государству более чем на 56 миллионов тенге.
Районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.
В прокуратуре подчеркнули, что надзорные органы продолжат системную работу по обеспечению законности и восстановлению нарушенных прав государства и граждан.
