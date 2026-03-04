Более 2000 дорожников и 2500 единиц техники готовы к паводкам в Казахстане
После снежной зимы дорожные службы усилили подготовку к весеннему паводку. На трассах организован круглосуточный мониторинг, подготовлены тысячи единиц техники и запасы материалов
Сегодня 2026, 12:10
78Фото: КазАвтоЖол.
Дорожные организации Казахстана усилили подготовку к весеннему паводку на фоне обильных осадков прошедшей зимы. Из-за активного снеготаяния повышается риск подтопления отдельных участков автодорог, сообщает корреспондент BAQ.KZ, ссылаясь на КазАвтоЖол.
В связи с этим дорожные службы заранее усилили комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта в период паводков.
Круглосуточный контроль трасс
В компании сообщили, что на потенциально опасных участках организован круглосуточный мониторинг. Дорожные службы регулярно проверяют состояние мостов, путепроводов и дорожного покрытия.
Кроме того, специалисты очищают водопропускные трубы и русловые сооружения от снега и наледи, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод.
Резерв техники и материалов
Для оперативного реагирования по всей стране подготовлен значительный резерв сил и техники. В готовности находятся более 2000 дорожных работников и свыше 2500 единиц специализированной техники.
Также сформированы запасы строительных и инертных материалов. В частности, заготовлено:
•13,7 тыс. кубометров песка
•1,8 тыс. кубометров грунта
•4,7 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси
•5,1 тыс. кубометров щебня
•26,7 тыс. кубометров бутового камня
Особое внимание — паводкоопасным регионам
Приоритет в подготовке отдан регионам, где традиционно фиксируется высокая паводковая нагрузка. Это Атырауская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
В «КазАвтоЖоле» также сообщили, что в 2024–2025 годах было построено и восстановлено более 1000 водопропускных труб, что позволило увеличить пропускную способность дорожной инфраструктуры.
Подготовка к возможным подтоплениям
По данным дорожных служб, благодаря проведенным работам количество участков дорог, подверженных риску подтопления, удалось сократить почти в два раза.
Для оперативной ликвидации возможных последствий паводков совместно с местными исполнительными органами задействовано 219 карьеров, где подготовлены запасы инертных материалов.
