Дорожные организации Казахстана усилили подготовку к весеннему паводку на фоне обильных осадков прошедшей зимы. Из-за активного снеготаяния повышается риск подтопления отдельных участков автодорог, сообщает корреспондент BAQ.KZ, ссылаясь на КазАвтоЖол.

В связи с этим дорожные службы заранее усилили комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта в период паводков.

Круглосуточный контроль трасс

В компании сообщили, что на потенциально опасных участках организован круглосуточный мониторинг. Дорожные службы регулярно проверяют состояние мостов, путепроводов и дорожного покрытия.

Кроме того, специалисты очищают водопропускные трубы и русловые сооружения от снега и наледи, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод.

Резерв техники и материалов

Для оперативного реагирования по всей стране подготовлен значительный резерв сил и техники. В готовности находятся более 2000 дорожных работников и свыше 2500 единиц специализированной техники.

Также сформированы запасы строительных и инертных материалов. В частности, заготовлено:

•13,7 тыс. кубометров песка

•1,8 тыс. кубометров грунта

•4,7 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси

•5,1 тыс. кубометров щебня

•26,7 тыс. кубометров бутового камня

Особое внимание — паводкоопасным регионам

Приоритет в подготовке отдан регионам, где традиционно фиксируется высокая паводковая нагрузка. Это Атырауская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

В «КазАвтоЖоле» также сообщили, что в 2024–2025 годах было построено и восстановлено более 1000 водопропускных труб, что позволило увеличить пропускную способность дорожной инфраструктуры.

Подготовка к возможным подтоплениям

По данным дорожных служб, благодаря проведенным работам количество участков дорог, подверженных риску подтопления, удалось сократить почти в два раза.

Для оперативной ликвидации возможных последствий паводков совместно с местными исполнительными органами задействовано 219 карьеров, где подготовлены запасы инертных материалов.