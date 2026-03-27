Дорожные службы следят за паводковой ситуацией в Карагандинской области
Особое внимание уделяется пропуску талой воды через дороги.
Сегодня 2026, 03:30
Фото: ИИ/ BAQ.kz
В Карагандинской области на республиканских автодорогах ведутся работы по содержанию и обеспечению безопасного движения, передает BAQ.kz.
Дорожные службы круглосуточно следят за ситуацией, чтобы предотвратить возможные паводки. Особое внимание уделяется тому, как проходят талые воды через дороги.
Специалисты постоянно мониторят состояние трасс, чтобы вовремя принять необходимые меры и обеспечить безопасность водителей.
Дополнительную информацию можно получить в любое время, позвонив в колл-центр по номеру 1403.
Самое читаемое
- Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
- Жителям Актау снизили тариф на комуслуги после проверки
- Новое ДТП на Аль-Фараби в Алматы произошло с летальным исходом
- ИИ следит за безопасностью: на месторождениях Мангистау внедрили систему TUMAR
- Процедуры на границе упростят: Казахстан и Россия переходят на новую систему