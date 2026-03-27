В Карагандинской области на республиканских автодорогах ведутся работы по содержанию и обеспечению безопасного движения, передает BAQ.kz.

Дорожные службы круглосуточно следят за ситуацией, чтобы предотвратить возможные паводки. Особое внимание уделяется тому, как проходят талые воды через дороги.

Специалисты постоянно мониторят состояние трасс, чтобы вовремя принять необходимые меры и обеспечить безопасность водителей.

Дополнительную информацию можно получить в любое время, позвонив в колл-центр по номеру 1403.