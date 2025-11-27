Досмотр в аэропорту Алматы закончился для иностранца тюрьмой
Иностранец не прошёл проверку в Алматы.
В международном аэропорту Алматы сотрудники таможенных и правоохранительных органов пресекли попытку ввоза особо крупной партии наркотиков. Иностранец пытался скрыть запрещённые вещества среди личных вещей, однако слаженные оперативные действия служб позволили своевременно выявить преступную схему и предотвратить попадание опасных веществ в страну.
Как сообщили в транспортной прокуратуре, в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил исчерпывающий набор доказательств, полностью подтверждающих вину подсудимого. Материалы дела включали результаты экспертиз, протоколы досмотра и показания сотрудников служб контроля.
Суд признал иностранца виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, стороны вправе обжаловать решение в установленном порядке.
В ведомстве подчеркнули, что попытки ввоза наркотиков через воздушные пункты пропуска будут жёстко пресекаться. Усиленная борьба с наркопреступностью остаётся одним из ключевых приоритетов и находится под особым надзорным контролем прокуратуры.
