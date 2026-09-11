«Доставка за большие деньги»: полиция предупредила молодежь об опасных предложениях
Под видом вакансий курьера, контролера или флориста молодых людей могут пытаться вовлечь в незаконные «доставки».
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Казахстанская полиция предупреждает молодежь о распространении предложений о быстром и легком заработке. Под видом обычных вакансий злоумышленники могут пытаться вовлечь молодых людей в незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.
Как сообщает Polisia.kz, в социальных сетях могут размещаться объявления о подработке курьером, сотрудником кинотеатра, флористом и представителях других профессий.
После отклика соискателям предлагают перейти по ссылке или продолжить общение в личных сообщениях. Там характер работы может неожиданно измениться – вместо легальной подработки человеку предлагают выполнять так называемые «доставки» и размещать запрещенные вещества.
Как это происходит
В полиции привели пример обращения девушки, которая увидела в социальной сети объявление о работе контролером билетов в кинотеатре с неполной занятостью.
После перехода по указанной ссылке ей предложили выполнять уже незаконные поручения за деньги. Девушка отказалась от предложения и сообщила о случившемся в полицию.
По данному факту проведена проверка. Выявленный канал заблокирован, дальнейшая проверка информации продолжается.
Чем заманивают молодежь
По данным правоохранителей, злоумышленники могут предлагать выполнять всего одну-две «доставки» в день за высокое вознаграждение. Такие условия должны создавать впечатление простой и безопасной подработки.
В полиции отмечают, что предложение спрятать, передать или доставить неизвестный сверток за деньги может быть попыткой вовлечения человека в незаконный оборот наркотиков.
Участие в подобных действиях может повлечь уголовную ответственность.
Что рекомендует полиция
Молодым людям рекомендуют внимательно проверять предложения о работе, не переходить по сомнительным ссылкам, не соглашаться на неизвестные «доставки» и не передавать посторонним свои персональные данные.
Родителям также советуют обсуждать с подростками и молодыми людьми риски подобных предложений и объяснять возможные последствия.
Если предложение о заработке вызывает сомнения, в полиции рекомендуют отказаться от него и сообщить о подозрительной информации по номеру 102.
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