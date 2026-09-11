Казахстанская полиция предупреждает молодежь о распространении предложений о быстром и легком заработке. Под видом обычных вакансий злоумышленники могут пытаться вовлечь молодых людей в незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщает Polisia.kz, в социальных сетях могут размещаться объявления о подработке курьером, сотрудником кинотеатра, флористом и представителях других профессий.

После отклика соискателям предлагают перейти по ссылке или продолжить общение в личных сообщениях. Там характер работы может неожиданно измениться – вместо легальной подработки человеку предлагают выполнять так называемые «доставки» и размещать запрещенные вещества.

Как это происходит

В полиции привели пример обращения девушки, которая увидела в социальной сети объявление о работе контролером билетов в кинотеатре с неполной занятостью.

После перехода по указанной ссылке ей предложили выполнять уже незаконные поручения за деньги. Девушка отказалась от предложения и сообщила о случившемся в полицию.

По данному факту проведена проверка. Выявленный канал заблокирован, дальнейшая проверка информации продолжается.

Чем заманивают молодежь

По данным правоохранителей, злоумышленники могут предлагать выполнять всего одну-две «доставки» в день за высокое вознаграждение. Такие условия должны создавать впечатление простой и безопасной подработки.

В полиции отмечают, что предложение спрятать, передать или доставить неизвестный сверток за деньги может быть попыткой вовлечения человека в незаконный оборот наркотиков.

Участие в подобных действиях может повлечь уголовную ответственность.

Что рекомендует полиция

Молодым людям рекомендуют внимательно проверять предложения о работе, не переходить по сомнительным ссылкам, не соглашаться на неизвестные «доставки» и не передавать посторонним свои персональные данные.

Родителям также советуют обсуждать с подростками и молодыми людьми риски подобных предложений и объяснять возможные последствия.

Если предложение о заработке вызывает сомнения, в полиции рекомендуют отказаться от него и сообщить о подозрительной информации по номеру 102.