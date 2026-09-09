Доставку грузов через Казахстан сократят с пяти до трех суток — Токаев
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В Казахстане строят новую магистраль Арал – Каспий, которая должна вдвое увеличить пропускную способность транспортного направления Восток – Запад и сократить время перевозки грузов по территории страны с пяти до трех суток. О проекте Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью агентству «Синьхуа», говоря о развитии Казахстана как крупного транспортно-логистического узла между Китаем и Европой.
«Не так давно мною был дан старт строительству новой магистрали Арал – Каспий, которая удвоит пропускную способность с Востока на Запад, сократит время транспортировки грузов по территории Казахстана с 5 до 3 суток», – сказал Президент.
Проект реализуется на фоне устойчивого роста перевозок между Казахстаном и Китаем.
По данным, приведенным Главой государства, в 2025 году объем трансграничных железнодорожных перевозок превысил 35 млн тонн. По автомобильным маршрутам было перевезено около 8 млн тонн, что на 40% больше показателя предыдущего года.
Казахстан рассчитывает наращивать транзит
Сегодня через территорию Казахстана проходит около 85% наземных транзитных грузов из Китая в Европу.
«Для Казахстана развитие транспортно-логистического потенциала – это стратегический приоритет. На нашу страну приходится около 85 проц. всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу, и мы стремимся наращивать эти объемы», – отметил Токаев.
По его словам, Казахстан совместно с Китаем расширяет инфраструктуру, которая должна обеспечить рост грузопотока. Помимо магистрали Арал – Каспий, речь идет о новых железнодорожных линиях и модернизации пограничных переходов.
В ходе недавнего визита Президента в Шанхай было подписано межправительственное соглашение о строительстве второй железнодорожной ветки Достык – Алашанькоу. Ее запуск должен в два раза увеличить пропускную способность одного из главных железнодорожных переходов между Казахстаном и Китаем.
Параллельно строится третья железная дорога Аягоз – Тачэн. По оценке Президента, она позволит разгрузить существующую инфраструктуру и обеспечить дополнительный грузопоток объемом до 20 млн тонн.
Скорость зависит не только от железных дорог
Токаев обратил внимание на то, что конкурентоспособность транспортного маршрута определяется не только количеством путей и терминалов. Значение имеет и скорость прохождения таможенных и пограничных процедур.
Поэтому Казахстан и Китай намерены развивать «умную таможню», цифровой документооборот, обмен данными между информационными системами и автоматизацию работы на границе.
«Наша общая задача – сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению "умной таможни", цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур», – сказал Президент, говоря о Среднем коридоре.
Транскаспийский международный транспортный маршрут рассматривается Казахстаном как одно из основных звеньев перевозок между Китаем и Европой.
На разных участках этого направления уже работают терминал Казахстана в Ляньюньгане, сухой порт «Хоргос – Восточные ворота», терминалы в Сиане и Алматы, а также контейнерный хаб в Актау. Новый казахско-китайский железнодорожный терминал создается в Чэнду.
Из транзитной страны – в логистический хаб
В перспективе Казахстан хочет использовать увеличение грузопотока не только как источник транзитных доходов.
По словам Токаева, вокруг транспортных коридоров должны развиваться переработка, промышленное производство, электронная торговля и современные логистические сервисы.
«Казахстан нацелен на получение статуса транспортно-логистического хаба Евразии, где наряду с перевозкой грузов будут развиваться логистика, переработка, производство, электронная торговля и современные сервисы», – подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что географическое положение страны должно работать не только на увеличение объемов транзита, но и на развитие регионов и экономики в целом.
«Другими словами, мы должны перейти от экономики транзита к экономике транспортной взаимосвязанности. В конечном счете, задача состоит в том, чтобы наше уникальное географическое положение способствовало общему прогрессу, развитию регионов и повышению благосостояния граждан».
Напомним, Казахстан также расширяет пассажирское сообщение с Китаем. Между странами еженедельно выполняется более 100 регулярных авиарейсов по 21 направлению.
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