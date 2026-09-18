Достижения людей труда должны постоянно освещаться в СМИ - Ерлан Карин

В Акорде под председательством вице-президента Ерлана Карина прошло заседание идеологического совета с участием руководителей подразделений Администрации Президента и центральных госорганов. Участники обсудили текущие вопросы внутренней политики и ход подготовки к общенациональным мероприятиям, включая День труда.

В ходе совещания Ерлан Карин призвал активнее продвигать в обществе ценности созидательного труда, профессионализма и прогресса, отметив необходимость постоянно рассказывать о достижениях казахстанцев.

Государством поступательно продвигаются конституционные ценности, в том числе трудолюбие и прогресс, уважение к людям рабочих профессий. Президент Касым-Жомарт Токаев придает большое значение культивированию идеологии созидательного труда, отмечает высокими государственными наградами профессионалов своего дела, представителей трудовых династий, — подчеркнул вице-президент.

По словам Ерлана Карина, в информационном поле должен системно освещаться профессиональный путь рабочих, трудовых династий, а также участников успешных отечественных IT-проектов, стартапов и авторов инновационных цифровых решений. Он акцентировал внимание на том, что эта работа не должна носить разовый или событийный характер.

Главная цель данной идеологической работы, как отметил вице-президент, заключается в том, чтобы трудолюбие и стремление к развитию стали неотъемлемой частью национального характера. По итогам заседания профильным государственным органам был дан ряд конкретных поручений по реализации инициатив в сфере внутренней политики и организации праздничных мероприятий.

День труда в Казахстане традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Праздник учрежден в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и стимулирования созидательного труда.