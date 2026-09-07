Доступ к ChatGPT начали блокировать в России

У российских пользователей появились проблемы с доступом к ChatGPT. С 6 сентября соединение с доменом chatgpt.com у части пользователей стало обрываться еще на этапе установки защищенного соединения, до обращения к серверам OpenAI, передает BAQ.KZ.

Ранее ситуация выглядела иначе. Россия не входит в официальный список стран, где OpenAI поддерживает ChatGPT, поэтому доступ с российских IP-адресов ограничивался со стороны самой компании.

Теперь характер ограничения изменился. По данным профильных ресурсов, соединение с chatgpt.com прерывается на стадии TLS-рукопожатия. Это может указывать на фильтрацию трафика внутри России, а не на отказ уже со стороны серверов OpenAI.

Проблема затрагивает и сервисы, которым нужен домен chatgpt.com для работы. OpenAI в своих технических рекомендациях указывает этот домен среди основных адресов, необходимых веб-версии и приложениям ChatGPT.

При этом глобального сбоя ChatGPT сейчас не зафиксировано. На странице состояния OpenAI последние массовые проблемы с сервисом отмечались 3 и 4 сентября и были устранены.

Роскомнадзор на момент публикации официально не сообщал о внесении ChatGPT в список заблокированных ресурсов.