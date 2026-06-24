Доступ к интернету улучшают в отдаленных селах Западного Казахстана

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области продолжается работа по улучшению доступа населения к интернету.

В населённых пунктах уже установлены антенно-мачтовые сооружения, а также ведётся подключение новых базовых станций и расширение сети операторов связи.

В прошлом году связь появилась в отдалённом сельском округе Шиликты, который находится дальше всего от районного центра. В этом году установлены ещё две вышки, которые в настоящее время ожидают подключения.

Работы по развитию инфраструктуры связи продолжаются и в других сёлах, включая Жалшы и Жанатурмыс. После завершения подключения это позволит повысить качество связи и улучшить доступ к цифровым услугам, в том числе в труднодоступных населённых пунктах.

Кроме того, в рамках цифровизации образования школы района подключены к спутниковому интернету Starlink.

Цифровые технологии внедряются и в экономике района. На одном из предприятий используется система обработки данных о водопользователях, а также установлено современное автоматизированное оборудование, позволяющее расширить производство и повысить эффективность процессов.

Расширение цифровой инфраструктуры, как отмечается, способствует улучшению качества связи, развитию сервисов и повышению инвестиционной привлекательности региона.

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