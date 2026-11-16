Доступное жилье и налог 10%: чем Казахстан притягивает тех, кто ищет страну для переезда

Жизнь в Казахстане одна из самых доступных в мире, а жилье стоит дешевле, чем почти где-либо еще. Такую оценку дала международная консалтинговая компания Rumavi, которая каждый год сравнивает 192 страны по привлекательности для переезда.

Главная сильная сторона Казахстана в индексе это общая доступность жизни. По этому показателю страна получила 98,4 балла из 100. Доступность жилья оценена в 86,3 балла, а стоимость жилья в Казахстане, по оценке авторов, одна из самых низких в мире. Еще одна высокая оценка, 87 баллов, досталась валютной и банковской системе.

Иностранцев привлекает и налоговый режим. Rumavi отмечает плоскую шкалу подоходного налога в 10%, а за налог на доходы страна получила 78 баллов. Квартиры и коммерческую недвижимость иностранцы могут покупать в собственность без сложных согласований.

Высоко оценены и безопасность. По риску вооруженных конфликтов Казахстан набрал 72 балла, по политической стабильности 61, а по климатическим рискам, то есть угрозе стихийных бедствий, 81 балл. Получить визу, по оценке авторов, тоже несложно, 68 баллов.

Благодаря этому Казахстан стал лидером Центральной Азии не только в общем зачете, где занял 77-е место в мире, но и во всех пяти специальных рейтингах, которые Rumavi составила для разных целей переезда. В мировых списках страна на 60-м месте для цифровых кочевников и по налоговой привлекательности, на 68-м для предпринимателей, на 70-м для пенсионеров и на 76-м для семей.

Особенно авторы выделяют привлекательность Казахстана для цифровых кочевников, то есть тех, кто работает удаленно и может жить в любой стране.

Индекс оценивает страны по 24 показателям в четырех блоках, финансы и налоги, качество жизни и здоровье, безопасность и стабильность, переезд и возможности. Для расчета Rumavi берет данные международных организаций, в том числе Всемирного банка, Mercer и Global Peace Index, и собственную методологию.