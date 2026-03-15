Досжан Жумахан завоевал для Казахстана второе "золото" на Futures Cup U-19
В финальную стадию вышли восемь представителей Казахстана.
Сегодня 2026, 12:43
108Фото: КФБ
Казахстанский боксер Досжан Жумахан стал победителем международного турнира Futures Cup U‑19, который проходит в Бангкоке. Спортсмен принес сборной Казахстана вторую золотую медаль соревнований, передает BAQ.KZ.
В финале весовой категории до 60 килограммов Жумахан встретился с представителем Таиланда Сива Чайнаронг. Поединок получился напряженным: оба боксера активно действовали на протяжении всех раундов, а исход встречи решался в концовке.
По итогам боя судьи раздельным решением отдали победу казахстанскому спортсмену, что позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала.
Отметим, что на турнире Futures Cup U-19, проходящем под эгидой World Boxing, в финальную стадию вышли восемь представителей Казахстана. Соревнования завершатся 15 марта.
