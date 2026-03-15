Казахстанский боксер Досжан Жумахан стал победителем международного турнира Futures Cup U‑19, который проходит в Бангкоке. Спортсмен принес сборной Казахстана вторую золотую медаль соревнований, передает BAQ.KZ.

В финале весовой категории до 60 килограммов Жумахан встретился с представителем Таиланда Сива Чайнаронг. Поединок получился напряженным: оба боксера активно действовали на протяжении всех раундов, а исход встречи решался в концовке.

По итогам боя судьи раздельным решением отдали победу казахстанскому спортсмену, что позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Отметим, что на турнире Futures Cup U-19, проходящем под эгидой World Boxing, в финальную стадию вышли восемь представителей Казахстана. Соревнования завершатся 15 марта.